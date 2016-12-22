Двух старших сестер Хачатурян признали вменяемыми

Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, признаны вменяемыми. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на их адвоката Алексея Липцера.

По его словам, в настоящий момент защита ожидает самого заключения, так как известен только общий результат. Адвокат уточнил, что сестрам провели амбулаторную психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского.

8 сентября стало известно, что младшую из сестер Хачатурян перевели в психиатрическую лечебницу следственного изолятора СИЗО для проверки психического состояния. Позднее экспертиза в институте Сербского установила, что девушка в момент убийства отца не отдавала отчета своим действиям. По словам ее адвоката Ярослава Пакулина, из-за этого его подзащитная может избежать уголовной ответственности, если ее вина будет доказана.

Тело Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами было обнаружено в конце июля в жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. В связи с произошедшим были задержаны три его дочери. Они рассказали, что испытывали неприязнь к отцу и не могли посещать школу из-за побоев. Им предъявили обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и арестовали. Они признались в совершении преступления.​