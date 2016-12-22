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Киев отчитался о продвижении украинских войск в Донбассе
Политика, 13:09
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Киев отчитался о продвижении украинских войск в Донбассе
С весны украинским военным удалось расширить подконтрольную территорию в Донбассе и отбить несколько населенных пунктов, утверждают в Киеве. В ВСУ настаивают, что это не нарушает минских соглашений
Фото: РИА Новости

Украинская армия увеличила площадь подконтрольной территории в Донбассе и намерена и дальше отодвинуть свои позиции от населенных пунктов. Об этом заявил командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Наева, продвижение в зоне конфликта осуществлялось с 30 апреля и позволило взять под контроль несколько населенных пунктов у линии соприкосновения. «В ходе стабилизационных действий с начала проведения операции нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах. Оборудование линии обеспечения на волновахском, горловском, северодонецком и светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории», — рассказал он.

Как уточнил военный, ВСУ закрепились в населенных пунктах Южное в Донецкой области и Золотое-4 в Луганской области. «Там началась нормализация жизни людей, возвращение их в украинское правовое поле и защита их законных прав», — сказал он, заявив, что в ходе продвижения украинские силы не нарушали условий минских соглашений.

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О переходе поселка Южное (Пивденное) на горловском направлении под свой контроль ВСУ объявили в мае. «В настоящее время ситуация в н.п. Южное сложная, но контролируемая. Боевую задачу по удержанию н.п. Южное выполняет сводное подразделение от 24 ОМБр», — сообщили в пресс-службе ООС 17 мая. При этом ВСУ отмечали, что силы самопровозглашенных республик продолжают попытки выбить украинских военных из населенного пункта.

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О занятии поселка Золотое-4 украинские военные официально объявили в начале июля. «После завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта Золотое-4 военные угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время», — заявляли в ООС.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине 2 августа сообщила, что с начала года на войне в Донбассе были убиты или ранены более 160 человек. Только в июле независимые наблюдатели зафиксировали порядка 15 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин сообщил РБК, что украинские силовики продолжают занимать серую зону в Донбассе.

«Вопреки договоренностям в Минске, вопреки где-то и здравому смыслу, добавляя риска, Вооруженные силы Украины занимали и продолжают занимать серую зону. По сути, это тот буфер, который не позволял подразделениям находиться слишком близко друг от друга. Когда оппозиция к противнику находится слишком близко, любая ситуация может быть воспринята другой стороной совершенно однозначно как обострение и вызвать ответную реакцию. Поэтому вопрос по занятию серых зон обсуждается, и, к сожалению, таких случаев достаточно много, я не могу сказать в километрах, но такие факты присутствуют. Сейчас перемирия, о которых договариваемся, к сожалению, являются очень условными, и обстрелы продолжаются каждый день», — пояснил он.

В том, что руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины к военным, Пушилин не увидел «позитивных шагов» в урегулировании ситуации. «Мы видим некие сигналы о возможной эскалации со стороны Украины, возможном наступлении. Это говорит о том, что Украина по сей день не оставила вариантов силового решения конфликта вопреки договоренностям», — подчеркнул он.

«Единственной целью этих «увеличений территорий» является героизация и мифологизация истории войны со своими бывшими согражданами, не приносящей Украине ничего, кроме горя и смертей», — заявил РБК депутат народного совета ДНР Владислав Бриг.

По его словам, «захваты территорий» осуществляются продвижением ВСУ в серые зоны, где по договоренностям не должно быть военных подразделений сторон. «Например, как в Широкино или в Авдеевской промзоне. Все эти продвижения украинских подразделений приводят к следующим последствиям в этих «освобожденных» территориях: уничтожение инфраструктуры и жилых домов, гуманитарные проблемы в этих зонах у населения, появление новой горячей точки, жертвы среди гражданского населения и гибель военнослужащих с обеих сторон», — заявил он.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина.
Теги: Донбасс , ВСУ
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