ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,63 67,09 EUR Нал. 79,66 77,81 USD Бирж. 67,93 +0,66 EUR Бирж. 78,79 +0,94 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6579,00 +154,00 IMOEX 2295,16 +0,15% RTSI 1064,84 -0,68% Brent 74,33 +2,47% DJIA 25822,75 +0,00% Nasdaq 7892,03 +0,42%
Для Донбасса договорились о новом перемирии
Лента новостей
В Самарской области начальника колонии задержали при получении взятки 18:41, Общество Орешкин призвал отказаться от обсуждения плана изъятия сверхдоходов 18:39, Экономика В Киеве выразили опасения из-за возможного непризнания выборов регионами 18:35, Политика В США из-за проблем с гидравлической системой экстренно сел самолет 18:29, Общество Хранить или избавляться: Lisk подорожал на 55% за неделю 18:29, Крипто В Киеве предложили помиловать двух россиян в обмен на украинских военных 18:21, Политика Для Донбасса договорились о новом перемирии 18:14, Политика Путин назвал встречу с Трампом полезной 18:12, Политика Адвокат бывшего юриста Трампа пообещал интересную для Мюллера информацию 18:11, Политика Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 18:08, РБК и Сбербанк «В каршеринге 9 из 10 - нетрезвые»: репортаж с ночного рейда ГИБДД 18:01, Авто Рогозин анонсировал отказ от бумажной документации в «Роскосмосе» 17:59, Политика СК возбудил дело после пролета вертолета под мостом в Петербурге 17:58, Общество Тренды обработки фото в Instagram: советы блогеров и лучшие приложения 17:50, Спецпроект РБК PINK Издатель сообщил о закрытии бумажной версии журнала SNC 17:49, Технологии и медиа Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года 17:48, Финансы Власти Габона завершили поиски пропавшего танкера с россиянами на борту 17:46, Общество Все имущество семьи полковника Захарченко обратили в доход государства 17:33, Общество Акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум 17:28, Бизнес Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 17:25, РБК и Сбербанк В Москве в рамках программы реновации снесли первую хрущевку 17:24, Общество Суд признал законным взыскание с Навального 1 руб. по иску Прохорова 17:15, Общество Банк Таиланда выпустит свою криптовалюту 17:11, Крипто Какое оружие сирийских террористов показали на форуме «Армия-2018» 17:11, Фотогалерея  Путин прокомментировал новые санкции США 17:04, Политика Директор фонда «Старость в радость»: «Мы все стали более осознанными» 17:00, Стиль Трамп заявил о предотвращении потери экономикой США первого места в мире 16:57, Экономика Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 16:52, РБК и Microsoft
Для Донбасса договорились о новом перемирии
Украинский кризис, 18:14
0
Для Донбасса договорились о новом перемирии
Перемирие связано с началом учебного года. Режим прекращения огня вступит в силу после полуночи 29 августа. С этого момента, сообщил представитель России в контактной группе, контроль на лини соприкосновения будет усилен
Фото: Александр Кравченко / ТАСС

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась об очередном перемирии. Об этом, передает Донецкое агентство новостей (ДАН), сообщил глава присутствовавшей на переговорах делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Встреча участников группы состоялась в Минске. Режим «устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе», уточнил Пушилин, начнет действовать с 00:01 по местному времени (совпадает с московским) 29 августа. Перемирие, по словам председателя Народного совета самопровозглашенной республики, было согласовано в связи с предстоящим началом учебного года.

ДНР и ЛНР, заметил Пушилин, готовы сделать все необходимое для соблюдения принятых соглашений: «Дети Донбасса по обе стороны линии соприкосновения должны иметь возможность пойти в школу в спокойствии и мире».

Режим прекращения огня, согласно заявлению председателя Народного совета ДНР, включает в себя «запрет на обстрелы и ведение огня, в том числе ответного», а также не позволяет сторонам вести любые наступательные и разведывательные действия.​

Не время выбирать: почему в Донбассе отложили избирательные кампании
Политика

Информацию о согласовании нового перемирия в Донбассе журналистам подтвердили полномочный представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов и пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.​ В ходе переговоров стороны, по словам Грызлова, договорились также об «особом контроле его выполнения» (цитата по агентству «Интерфакс»). Как именно будет осуществляться этот контроль, Грызлов не уточнил.​

ВСУ обстреляли колонну ОБСЕ и МЧС возле Донецкой фильтровальной станции
Общество

С начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году соглашение о режиме прекращения огня в региона станет уже 21-м, отмечает ДАН.​

Участниками конфликта на востоке Украины Москва считает Киев и самопровозглашенные республики. Власти Украины с такой точкой зрения не согласны. Стороной конфликта они также называют Россию, чьи военные, по данным Киева, участвуют в боевых действиях в Донбассе.​ В связи с этим линией разграничения огня украинские силовики считают границу России и Украины (именно там, по мнению украинских властей, должны быть размещены миротворцы ООН). Ополченцы и Москва проводят эту черту между позициями ДНР и ЛНР и местами дислокации украинской армии.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Донбасс , Киев , ДНР и ЛНР , Москва
Главное
Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года Финансы
Материалы по теме
Порошенко возмутился числом «адвокатов Путина» среди украинских политиков Политика
Порошенко рассказал о находящемся в Кремле «ключе от мира» на Украине Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter