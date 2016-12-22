СК возбудил дело из-за нарушения «школьного перемирия» на Донбассе

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело из-за обстрелов на Донбассе, которые нарушают «школьное перемирие». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным следствия, 12 августа украинские военные по приказу вышестоящих должностных лиц Министерства обороны обстреляли из тяжелого оружия высоких поражающих свойств объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

В результате обстрела один мирный житель 1958 года рождения получил ранение, а его дом был частично разрушен.

«Следственный комитет принимает все предусмотренные законом меры для установления лиц, причастных к этому преступлению, и всех его обстоятельств», — говорится в сообщении.

О «школьном перемирии» контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась 22 августа. Режим «устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе» начал действовать с 00:01 по местному времени (совпадает с московским) 29 августа. Перемирие, по словам председателя Народного совета ДНР, было согласовано в связи с предстоящим началом учебного года.