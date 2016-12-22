Порошенко предсказал установку флага Украины во всех городах Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что украинский сине-желтый флаг будет «поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что четыре года назад, в 2014 году, украинские военные отбили у ополченцев города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное в Луганской области, которые были «освобождены от российских наемников».

В июле советник главы МВД Иван Варченко заявил, что ведомство подготовило план по освобождению территорий, которые находятся под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По его словам, для этого нужно ввести в зону конфликта миротворцев ООН. Варченко сказал, что для освобождения территорий Донбасса будет нужно 3 тыс. миротворческого контингента.



В апреле министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что территории на юго-востоке Украины нужно возвращать «мелкими шажками, город за городом». По его мнению, миротворцев не хватит на всю Луганскую и Донецкую области. Аваков предложил «взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район».



Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в июне, что для установления мира в Донбассе необходимо, чтобы украинские власти провели там выборы и вернули задержанных в ДНР и ЛНР украинцев. Он также отметил, что нужно, чтобы на этих территориях была обеспечена безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев.