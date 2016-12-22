Суд продлил домашний арест Серебренникову и Апфельбаум

Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, сообщает корреспондент РБК.
Серебренников останется под домашним арестом до 22 августа, Апфельбаум — до 19 сентября. В эти даты исполняется ровно год со дня задержания каждого из них. Вопрос о продлении свыше года в их случае сможет решить только Мосгорсуд.
О продлении им ареста просило следствие 13 июля.
Серебренникову, Апфельбаум и другим фигурантам «дела «Седьмой студии» вменяют хищение 133 млн руб., выделенных из бюджета на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Серебренников не признает своей вины и считает дело «сфабрикованным».
По делу также проходят бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, а также продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, которая находится в розыске.
16 июля Мосгорсуд продлил ограничение свободы Масляевой — до 19 октября и Итину до 18 сентября.