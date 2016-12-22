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Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза
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Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза
Война в Сирии, 14:46
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Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза

Президент Владимир Путин и члены Совета безопасности России обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Снова была выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в этом населенном пункте и их дестабилизирующей активностью», — указано в сообщении.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики готовятся провести инсценировку химической атаки в Идлибе. По данным центра, террористы намерены отравить 22 ребенка и их родителей, а также группу сирот, похищенных из лагеря беженцев. Отравляющие вещества уже доставили в населенные пункты Кафер-Нбуда и Калаат-Эль-Мудик.

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Сообщения о постановочной химатаке в Идлибе появились в конце августа. Тогда в Минобороны России предупредили, что инсценировку проведут после сигнала от «зарубежных друзей сирийской революции». Министерство 11 сентября сообщило о начале съемок постановки. Позднее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у российских властей есть неопровержимые доказательства подготовки инсценировки химатаки в Идлибе.

Теги: Владимир Путин , Идлиб , Совет безопасности России
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