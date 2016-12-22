Кремль прокомментировал отказ Японии от мирного договора без условий

Ранее Владимир Путин предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года. Токио заявил, что придерживается идеи заключения договора на старых условиях — с предварительным разрешением территориального спора

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решение территориальных споров — процесс, который иногда требует десятилетий. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Владимира Путина премьеру Японии заключить мирный договор до конца года.

«Это же достаточно новая инициатива Путина. Он отметил, что это мысль, которая родилась прямо во время заседания и выступления (на ВЭФ-2018) с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром Абэ. Смысл идеи ясен. Решение территориальных споров — процесс, который требует иногда десятилетий», — заявил Песков. Он отметил, что президент говорил о том, что, видя сложность, предлагает сначала подписать мирный договор с Японией и потом, исходя из отношений мира, дружбы и сотрудничества, решать вопросы.

«Понятно, что могут быть нюансы у нас, от японских партнеров. Понятно, что каждый исходит и отталкивается от своих позиций. Но вы знаете, что президент Путин настроен на решение этой проблемы и высоко оценивает настрой премьера Абэ», — сказал Песков.

​Пресс-секретарь отметил, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио и что обе стороны намерены искать решение этой проблемы.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе сессии Восточного экономического форума призвал Россию заключить между странами мирный договор. «Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?» — обратился к Путину премьер Японии.

В ответ президент России заявил, что принял предложение Абэ изменить подход к переговорам по заключению мирного договора. «Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы», — сказал Путин.

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио придерживается идеи заключения мирного договора на старых условиях — с предварительным разрешением территориального спора. Он отметил, что не уверен в том, что Путин и Абэ успели обсудить это предложение на полях форума.

СССР и Япония в 1956 году подписали декларацию о завершении войны. Документ также подразумевал заключение мирного договора. Этому препятствуют спорные вопросы между странами. Токио претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, и отказывается заключать мирный договор без урегулирования островного спора. Москва настаивает, что острова отошли к СССР по итогам Второй мировой войны.