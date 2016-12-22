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В Солсбери назвали заявления Петрова и Боширова «не вызывающими доверия»
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В Солсбери назвали заявления Петрова и Боширова «не вызывающими доверия»
Отравление Скрипалей, 15:29
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В Солсбери назвали заявления Петрова и Боширова «не вызывающими доверия»

Заявления двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не вызывают доверия. Об этом депутат из Солсбери Джон Глен написал в своем Twitter.

«Рад, что Петров и Боширов смогли увидеть достопримечательности мирового уровня, такие как Солсбери. Но очень странно проделать весь этот путь всего за два дня, везя «Новичок» в своем багаже», — написал Глен. Он добавил, что заявления россиян не соответствуют информации, которую имеют британские власти.

Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что приехали в Солсбери из Лондона для того, чтобы посмотреть местный собор, знаменитый своей архитектурой. Они отвергли обвинения британских властей в причастности к отравлению Скрипалей. По их словам, они работают в фитнес-индустрии и занимаются всем, «что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины».

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй называла их «сотрудниками ГРУ». В ответ на заявление российского президента в Лондоне подчеркнули, что российские власти продолжают «запутывать и лгать».
Теги: Сергей Скрипаль , отравление , Великобритания
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