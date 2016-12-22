Польский посол объяснил увольнение выпускников МГИМО из МИД

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк прокомментировал сообщения об увольнении выпускников МГИМО из польского Министерства иностранных дел, передает «РИА Новости».

Как пояснил дипломат, эта информация в российских СМИ появилась после одного из интервью министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, в котором он рассказывал о когда-то уволенных выпускниках этого вуза из ведомства. «Сегодня это передают как новость, это не новость. Это происходит уже последние годы», — отметил Марчиняк.

Посол рассказал, что в Варшаве считают нежелательным работу на руководящих должностях в дипломатическом ведомстве людей, которые когда-то обучались в Советском Союзе. «Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — сказал он.

Также Марчиняк добавил, что в Польше подобные действия считаются «очевидностью», однако он затруднился ответить, будет ли подобная политика продолжаться в будущем.

В середине января польская радиостанция RMF сообщила о том, что причиной отставки 9 января министра иностранных дел Витольда Ващиковского стало его несогласие с кадровой политикой ведомства. В частности, он был против увольнения «старых сотрудников», которые в большинстве своем являются выпускниками МГИМО. В результате сокращать учившихся в Москве дипломатов стал преемник Ващиковского Яцек Чапутович.

10 сентября Чапутович заявил, что за последние годы МИД Польши обновился почти полностью, и выпускники МГИМО из ведомства ушли. «Можно сказать, что команда руководителей министерства сменилась почти на 100%», — отметил министр.