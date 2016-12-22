СМИ узнали о планах МИД Польши уволить выпускников МГИМО

Польская радиостанция RMF сообщила о том, что причиной отставки 9 января министра иностранных дел Витольда Ващиковского стало его несогласие с кадровой политикой ведомства. В частности он противился планам уволить «старых сотрудников», в основном являвшихся выпускниками МГИМО. В результате сокращать учившихся в Москве дипломатов стал преемник Ващиковского Яцек Чапутович.

Ставку решили сделать на выпускников польской Дипломатической академии. Радиостанция уверяет, что поскольку их уровень был не очень высок, было решено снизить проходной балл при сдаче экзамена на поступление на работу в МИД. Правда, в самом внешнеполитическом ведомстве Польши уверяют, что проходной балл снизили, потому что экзамен оказался слишком сложным.

Пресс-атташе посольства Польши в России перенаправил запрос РБК по поводу увольнения выпускников МГИМО в МИД Польши. Пресс-служба МИД Польши на письменный запрос РБК не ответила.

Ранее радиостанция Zet в качестве причины отставки Ващиковского называла испортившиеся при нем отношения Польши с ЕС, и особенно с Германией, а также неудачные высказывания дипломата. Например, Ващиковский уверял, что Польше удалось добиться союза с несуществующим государством Сан Эскобар.

Одновременно с Ващиковским кабинет министров покинул и министр обороны Антоний Мачеревич, который в правительстве считался главным сторонником идеи о том, что Россия причастна к гибели под Смоленском президента Польши Леха Качиньского.