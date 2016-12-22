ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,03 69,52 EUR Нал. 82,16 80,64 USD Бирж. 70,30 +0,39 EUR Бирж. 81,59 +0,79 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6304,50 -76,80 IMOEX 2325,71 +0,17% RTSI 1042,24 -0,79% Brent 77,30 +1,10% DJIA 25959,09 +0,16% Nasdaq 7919,30 +0,21%
Варшава сообщила об увольнении из МИДа всех выпускников МГИМО
Лента новостей
Путин заявил о намерении сотрудничать с Японией на основе добрососедства 17:55, Политика Мосгоризбирком подвел окончательные итоги выборов мэра столицы 17:54, Политика Три министра уйдут в отставку в Болгарии после катастрофы с автобусом 17:53, Политика В Париже мужчина ранил двух прохожих ножницами 17:41, Общество Убитого в Киеве Вороненкова будут судить в России за мошенничество 17:34, Общество Развивающиеся перспективы: как готовят менеджеров для новых рынков 17:33, Партнерский материал В Москве задержали пятерых участников «бессрочного протеста» 17:31, Политика Bloomberg рассказал о рисках для сибирских заводов UC Rusal 17:28, Бизнес Мосгорсуд получил три иска к «Яндексу» о блокировке пиратских сериалов 17:17, Технологии и медиа ФИФА назвала имена кандидатов в сборную года 17:15, Спорт Братья Уинклвоссы повлияли на рост курса биткоина 17:07, Крипто В Киеве отказались возобновить подачу воды в Крым 17:01, Политика Reuters узнал о возвращении Потаниным 2% «Норникеля» Абрамовичу 16:48, Бизнес Бизнесмена приговорили к 3,5 года за хищение денег на обувь для ФСИН 16:39, Общество Воробьев потерял избирателей в районах «мусорных» протестов 16:24, Политика Варшава сообщила об увольнении из МИДа всех выпускников МГИМО 16:23, Политика Трамп пообещал написать книгу 16:19, Общество Назад в нулевые: почему «Единая Россия» и губернаторы теряют регионы 16:17, Политика Путин не запланировал посещений учений «Восток-2018» с другими лидерами 16:15, Политика Правительство России снизило прогноз по экспорту зерна 15:57, Экономика Боец Джефф Монсон стал депутатом в России 15:52, Политика Dogecoin вновь подорожал: курс токена вырос на 25% за три дня 15:48, Крипто Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 15:45, РБК и Schneider Electric «Альфа» отказалась продавать «Росводоканал» французской Veolia 15:37, Бизнес В Кремле ответили на вопрос о согласовании с Дамаском операции в Идлибе 15:27, Общество Конец бума: что бизнес думает о ситуации с ипотекой в России 15:17, Недвижимость Спросивший Путина о планах на президентство работник ГАЗа стал депутатом 15:17, Политика В Кремле прокомментировали возможность появления спецсудов по соцсетям 15:13, Политика
Варшава сообщила об увольнении из МИДа всех выпускников МГИМО
Политика, 16:23
0
Варшава сообщила об увольнении из МИДа всех выпускников МГИМО
Глава МИД Польши рассказал об обновлении кадрового состава. По его словам, на работу взяли 435 новых сотрудников, министерство покинули бывшие сотрудники коммунистических ведомств и выпускники МГИМО
Яцец Чапутович (Фото: Markus Schreiber / AP)

За последние годы Министерство иностранных дел Польши обновилось почти полностью, из ведомства ушли выпускники МГИМО, рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Можно сказать, что команда руководителей министерства сменилась почти на 100%», — сказал Чапутович во время выступления в дипломатической академии МИД Польши, цитата приведена в Twitter ведомства.

«Сейчас на руководящих должностях — в стране или за рубежом — нет тех, кто работал в коммунистических ведомствах или был выпускником московского МГИМО», — подчеркнул министр. Он добавил, что с 2016 года МИД Польши принял на работу 435 новых сотрудников.

По словам министра, ротация необходима для эффективной работы, это рекомендовано для государственных служб и является нормальной практикой в Европе. Впрочем, Чапутович указал на то, что в случае современной Польши также важна «идентификация с политикой государства», отмечает PolskieRadio.

​О планах нового министра Чапутовича, ставшего главой МИДа в январе этого года, изменить кадровую политику ведомства стало известно в том же месяце. Тогда радиостанция RMF сообщила, что Чапутович планирует уволить выпускников МГИМО, работавших в ведомстве. Ставку решили сделать на выпускников польской дипломатической академии.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: МГИМО , Польша
Главное
«Альфа» отказалась продавать «Росводоканал» французской Veolia Бизнес
Материалы по теме
Глава Ryanair назвал глупыми планы Польши построить аэропорт за $9,4 млрд Бизнес
В Польше зафиксировали вытеснение украинских мигрантов рабочими из Азии Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter