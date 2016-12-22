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В РПЦ опровергли отказ упоминать Вселенского патриарха на службах
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В РПЦ опровергли отказ упоминать Вселенского патриарха на службах
Общество, 20:36
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В РПЦ опровергли отказ упоминать Вселенского патриарха на службах

Патриарх Кирилл по-прежнему упоминает Вселенского патриарха Варфоломея во время литургии, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) священник Александр Волков.

Он рассказал, что 11 сентября патриарх Кирилл освятил храм в Норильске, во время которого не было никакого «нарочитого жеста», показывающего разрыв отношений с Константинопольским патриархатом.

«В нашей традиции главный формуляр поминовения произносится протодиаконом после малого входа. Предстоятель на великом входе когда-то поминает всех предстоятелей церквей поименно, а когда-то не поименно. И нет здесь никакой связи с текущим церковно-политическим процессом, не ищите кошку в пустой комнате», — заявил Волков.

Патриарх Варфоломей 7 сентября назначил двух своих экзархов на Украину. Украинская православная церковь Московского патриархата назвала это действие «грубым нарушением канонической территории», а в Киевском патриархате приветствовали назначение представителей Варфоломея.

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В РПЦ сочли решение Варфоломея «грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата», что представляет угрозу единству мирового православия. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ разорвет отношения с Константинопольской патриархией, если УПЦ КП предоставят автокефалию.

Позицию РПЦ поддержала Белорусская православная церковь, где синод принял решение «выразить протест» патриарху Варфоломею.

Теги: РПЦ , УПЦ КП , УПЦ МП , Патриарх Кирилл
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