Белорусская церковь опротестовала решение Константинополя по Украине

Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) «единогласно и единодушно» поддержал протест Русской православной церкви (РПЦ) по назначению двух экзархов Константинопольского патриархата в Киев. Об этом говорится в сообщении на сайте БПЦ.

Также синод принял решение «выразить протест против деяния Константинопольского патриархата», так как оно является «агрессивным вмешательством одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви». В БПЦ расценили эти действия как «подрыв основ межправославного мира и единства». Кроме того, синод решил выразить поддержку митрополиту Киевскому Онуфрию Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вселенский патриарх Варфоломей 7 сентября постановил назначить двух своих представителей-епископов на Украине. Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствовала это решение. В РПЦ назвали действия Константинопольского патриархата «грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата», которое создает угрозу единству мирового православия.

В ответ в РПЦ пригрозили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви Киевского патриархата. В УПЦ МП также называли назначение двух патриарших экзархов на Украине «грубым нарушением канонической территории» церкви.