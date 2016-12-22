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СМИ узнали о захвате заложников на месторождении ЛУКОЙЛа в Ираке

В УПЦ назвали грубым нарушением назначение Варфоломеем экзархов в Киев

Протестующие напали на консульство Ирана в Ираке из-за поставок воды

Хаменеи заявил Путину о возможности вместе сдерживать Америку

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В день саммита Путина, Эрдогана и Роухани США заявили об учениях в Сирии

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Песков заявил о снижении возможностей для контактов Путина и Порошенко