В УПЦ назвали грубым нарушением назначение Варфоломеем экзархов в Киев

Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о назначении в Киев двух своих представителей является «грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви» Московского патриархата (УПЦ МП), говорится в заявлении на сайте церкви.
«Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежат на Константинопольском Патриархате», — говорится в сообщении.
В УПЦ считают, что Варфоломей нарушил второе правило Второго Вселенского Собора, согласно которому «не будучи приглашенными» епископы не должны выходить за пределы своей области.
Ранее Константинопольский патриархат отправил в Киев архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтского Илариона из Канады. Решение было принято в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Украинская православная церковь Киевского патриархата поддержала это решение, в РПЦ эти действия назвали грубым вторжением.