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В ДНР опубликовали фотографию подозреваемого в убийстве Захарченко
Политика, 19:08
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В ДНР опубликовали фотографию подозреваемого в убийстве Захарченко

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опубликовало фотографию мужчины, подозреваемого в организации покушения на главу республики Александра Захарченко. Фотография появляется на видеозаписи, которую МВД выложило на своем сайте.

Фото: mvddnr.ru

По данным полиции, подозреваемый находился в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. Тогда в заведении прогремел взрыв, при котором погибли глава ДНР и его охранник, а также были ранены 12 человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев («Ташкент»). Власти ДНР назвали произошедшее терактом. Ответственность за покушение возложили на Украину. ФСБ России заподозрило украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко.

В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

В Киеве заявили, что Захарченко стал жертвой криминальных разборок или российских силовиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией, которая приведет к «весьма негативным последствиям» на юго-востоке Украины.

Захарченко был похоронен в Донецке 2 сентября. Народный совет ДНР 7 сентября назначил  врио главы республики Дениса Пушилина. Выборы главы ДНР пройдут 11 ноября.

Теги: Александр Захарченко , ДНР , Украина , Донбасс
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