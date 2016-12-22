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В Росавиации заявили о недовольстве системой безопасности полетов «ЮТэйр»
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В Росавиации заявили о недовольстве системой безопасности полетов «ЮТэйр»
Общество, 17:23
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В Росавиации заявили о недовольстве системой безопасности полетов «ЮТэйр»

Глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Росавиация) Александр Нерадько заявил, что ведомство недовольно системой обеспечения полетов авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть так называемые системы управления безопасностью полетов — видимо, эта система в авиакомпании «ЮТэйр» недостаточно эффективна», — сказал он.

Нерадько рассказал, что Росавиация ждет результаты проверок причин авиакатастроф вертолета Ми-8 в Красноярском крае и аварии с Boeing 737 в Сочи. Он добавил, что авиакомпании необходимо принять меры по упорядочению своей деятельности. По мнению Нерадько, разделение компании на «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» и «ЮТэйр — Вертолетные услуги» недостаточно эффективно.

Так, глава Росавиации предложил усилить направления, связанные с контролем летной деятельности. «Ведь мы видим, что эти два авиационных происшествия прежде всего связаны с человеческим фактором», — пояснил он.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 сентября в районе города Игарка Красноярского края. В результате погибли 18 человек., среди которых были работники подрядных организаций «Роснефти». В компании рассказали, что экипаж вертолета получил предупреждение об опасном сближении с другим вертолетом Ми-8. При этом проблем со связью не было, поэтому в «Роснефти» назвали действия экипажа «необъяснимыми».

В ночь на 1 сентября самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, после приземления в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в русло реки. Из-за этого у лайнера сломалось крыло и стойки шасси, а левый двигатель самолета загорелся. В результате происшествия пострадали 18 человек из 170 пассажиров. Среди версий причин инцидента следственный комитет называл техническую неисправность, ошибку пилота и непогоду.

Теги: Росавиация
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