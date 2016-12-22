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Мосгорсуд получил три иска к «Яндексу» о блокировке пиратских сериалов
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Мосгорсуд получил три иска к «Яндексу» о блокировке пиратских сериалов
Технологии и медиа, 17:17
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Мосгорсуд получил три иска к «Яндексу» о блокировке пиратских сериалов

В Мосгорсуд поступили три иска от телеканалов «Газпром-Медиа» к «Яндексу», в которых они требуют заблокировать несколько пиратских сериалов. Об это РБК сообщила пресс-секретарь инстанции Ульяна Солопова.

По ее словам, суд принял эти иски к рассмотрению и проведет 17 сентября досудебную подготовку по делам от «Парнас-Медиа» и телеканала «ТВ3». Иск от телеканала 2х2 суд рассмотрит 19 сентября.

Солопова подчеркнула, что это три разных дела, которые не объединены в одно производство. Тем не менее во всех трех случаях истцы просят взыскать с ответчика по 10 тыс. руб. за нарушение исключительного права, а также прекратить создание условий, благодаря которым обеспечивается размещение пиратского контента в «Яндексе».

Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки «Яндекс.Видео»
Технологии и медиа

К «Яндексу» был подан еще один иск — от телеканала ТНТ. Его, как отметила Солопова, суд оставил без движения до 20 сентября, поскольку в поданных бумагах обнаружили недостатки.

Ранее претензии к «Яндексу» через суд предъявляли телеканалы ТНТ, ТВ3, 2х2 и «Супер». Они сообщили, что поисковая система предлагает пользователям видео с сайтов, на которых нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории», а также анимационный фильм «Осторожно, земляне». В итоге суд удовлетворил требования телеканалов и направил соответствующее определение в Роскомнадзор на исполнение. В конце августа ведомство дало «Яндексу» три дня на удаление ссылок и пригрозило блокировкой всего сервиса «Яндекс. Видео», в случае если требование не будет выполнено, но компания исполнила решение суда. В компании отметили, что не могут самостоятельно определять, есть у того или иного сайта права на определенный контент.

После этого «Газпром-Медиа» заявил, что ссылки на пиратский контент все еще доступны.​

Теги: Мосгорсуд , ТНТ , «Яндекс» , иск в суд
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