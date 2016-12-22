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МИД предостерег США от «опасных шагов» в Сирии
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МИД предостерег США от «опасных шагов» в Сирии
Война в Сирии, 20:37
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МИД предостерег США от «опасных шагов» в Сирии

США так и не ответили на запросы России о целях, которые Вашингтон выбрал для возможных ракетных ударов в Сирии. Москва предостерегает американскую сторону от «опасных шагов» в регионе, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.

Захарова напомнила, что 6 сентября США созвали заседание Совета Безопасности ООН о «химическом досье» Сирии, на котором Дамаск обвинили в планах использовать химоружие в провинции Идлиб. После этого постпред России Василий Небензя призвал США назвать список целей в Сирии, по которым американские военные и их союзники могут нанести удар.

«Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной «тройки», основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка», — говорится в сообщении Захаровой. Представитель МИДа подчеркнула, что в Москве предостерегают Вашингтон и его союзника от «новых опасных шагов».

Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии
Политика

Ранее в Минобороны России заявили, что в сирийской провинции Идлиб планируется инсценировка с целью обвинить Дамаск в использовании химического оружия. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что провокацию начнут после того, как террористы и лидеры воюющих в Сирии группировок получат сигнал от «зарубежных друзей сирийской революции».

Позже в Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что съемки инсценировки уже начались, их проводят в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур, куда, по данным военных, уже приехали съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала «ведущего американского телеканала». В ЦПВС не уточнили названий​ СМИ, о представителях которых идет речь.

Теги: МИД России , Сирия
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