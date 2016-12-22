Ушаков прокомментировал информацию о «завербованном» Британией дипломате

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что «ничего не слышал» о российском дипломате, который, по данным британской Daily Express, помог Лондону установить подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает «РИА Новости».

«Я ничего не слышал», — заявил Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные британского издания.

Ранее Daily Express со ссылкой на источники в разведке сообщила, что информацию об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», передал российский дипломат, которого британская разведка «завербовала» в Риме спустя несколько недель после инцидента в Солсбери.

По данным таблоида, дипломат работал в российском посольстве, в апреле его привезли в Великобританию, где он передал спецслужбам «широкий спектр» информации о российской шпионской сети. Как отмечает Daily Express, ему показали фотографии Боширова и Петрова и он назвал Лондону их настоящие имена.

По словам источника издания, разведка Великобритании считает, что Боширов и Петров посещали Германию, Францию и Нидерланды. «Идея была в том, чтобы увидеть, покинут ли они Россию вновь после [инцидента в] Солсбери», — сказал собеседник издания. По его словам, британские спецслужбы предупредили о «российских агентах» восемь стран.

5 сентября британская прокуратура заявила, что виновными в отравлении Скрипалей оказались россияне Боширов и Петров. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ и заявила, что их действия «почти наверняка» утверждались на более высоком уровне. Эти обвинения Великобритании поддержали США, Франция, Германия и Канада. В МИД России ситуацию назвали «издевательством над здравым смыслом».