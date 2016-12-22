ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,44 68,67 EUR Нал. 81,84 79,44 USD Бирж. 69,91 +0,66 EUR Бирж. 80,80 +0,30 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6430,30 -94,70 IMOEX 2321,82 +0,05% RTSI 1050,51 -0,37% Brent 76,46 +0,61% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей»
Лента новостей
The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей» 04:25, Политика СМИ узнали причину ЧП с Boeing в аэропорту Сочи 03:52, Общество Экстрадированный в США россиянин не признал вину в кибератаках 03:42, Общество В США от передозировки наркотиками умер рэпер Mac Miller 03:15, Общество Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням тюрьмы 02:31, Политика Трамп рассказал о наводящих сон речах Обамы 02:15, Политика Производитель шин Pirelli закрыл производство в Венесуэле 01:43, Бизнес CNN рассказал об ответе США на предупреждения российских военных в Сирии 01:20, Политика Черчесов назвал самые сложные моменты матча Россия — Турция 01:13, Общество Порошенко заявил о борьбе украинской разведки с вмешательством России 00:51, Политика ЛУКОЙЛ ответил на сообщения о захвате заложников на месторождении в Ираке 00:32, Общество Трамп заявил о боязни «ловушки лжесвидетельства» в «российском деле» 00:27, Политика Обама заявил о стремлении Трампа «нажиться на недовольстве» американцев 00:03, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 00:02, РБК и Schneider Electric В США экстрадировали обвиняемого в крупнейшей краже данных россиянина 00:00, Политика Сборная России победила Турцию в первом матче Лиги наций 07 сен, 23:47, Спорт СМИ узнали о захвате заложников на месторождении ЛУКОЙЛа в Ираке 07 сен, 23:31, Общество В УПЦ назвали грубым нарушением назначение Варфоломеем экзархов в Киев 07 сен, 22:57, Политика Протестующие напали на консульство Ирана в Ираке из-за поставок воды 07 сен, 22:30, Политика Хаменеи заявил Путину о возможности вместе сдерживать Америку 07 сен, 21:55, Политика Соратники Навального сообщили о задержаниях в Москве 07 сен, 21:54, Политика Средняя доходность российского госдолга достигла максимума за два года 07 сен, 21:52, Финансы МИД ответил на обвинения от пяти стран в отравлении Скрипалей 07 сен, 21:47, Политика Новый глава ДНР уволил пострадавшего при нападении на Захарченко министра 07 сен, 21:47, Политика Лига наций по футболу. Турция — Россия. Онлайн 07 сен, 21:45, Спорт В день саммита Путина, Эрдогана и Роухани США заявили об учениях в Сирии 07 сен, 21:42, Политика Боксер Денис Лебедев одержал победу нокаутом в первом бою за год 07 сен, 21:38, Спорт Суд постановил вернуть в московское метро рекламу 07 сен, 21:19, Технологии и медиа
The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 04:25
0
The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей»

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британской полицией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, около трех десятков раз летали в Европу. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, перед отравлением Скрипалей они чаще всего посещали Женеву. С ноября 2017 по февраль 2018 года подозреваемые бронировали девять билетов в столицу Швейцарии. При этом россияне посещали город не менее шести раз, проведя в Женеве в целом несколько недель.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Источники в правительстве Великобритании рассказали, что установление того, с кем они встречались в Женеве, теперь является «абсолютным ключом к продолжающемуся расследованию».

Ранее газета The Telegraph выяснила, что Петров и Боширов при оформлении британских виз выдавали себя за предпринимателей, которые работают в области международной торговли. По данным издания, их имена являются подставными и были получены в военной разведке.

5 сентября петербургское издание «Фонтанка» раскрыло детали о подозреваемых в отравлении Скрипалей. По его данным, Петров и боширов с сентября 2016 года по март 2018-го летали в Амстердам, Женеву, Милан и неоднократно в Париж. При этом Александр Петров пребывал в Солсбери с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания , подозреваемые
Главное
СМИ узнали причину ЧП с Boeing в аэропорту Сочи Общество
Материалы по теме
Telegraph узнал об обстоятельствах получения визы «отравителей» Скрипалей Политика
«Фонтанка» рассказала детали о подозреваемых в отравлении Скрипаля Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter