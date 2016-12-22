The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей»

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британской полицией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, около трех десятков раз летали в Европу. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, перед отравлением Скрипалей они чаще всего посещали Женеву. С ноября 2017 по февраль 2018 года подозреваемые бронировали девять билетов в столицу Швейцарии. При этом россияне посещали город не менее шести раз, проведя в Женеве в целом несколько недель.

Источники в правительстве Великобритании рассказали, что установление того, с кем они встречались в Женеве, теперь является «абсолютным ключом к продолжающемуся расследованию».

Ранее газета The Telegraph выяснила, что Петров и Боширов при оформлении британских виз выдавали себя за предпринимателей, которые работают в области международной торговли. По данным издания, их имена являются подставными и были получены в военной разведке.

5 сентября петербургское издание «Фонтанка» раскрыло детали о подозреваемых в отравлении Скрипалей. По его данным, Петров и боширов с сентября 2016 года по март 2018-го летали в Амстердам, Женеву, Милан и неоднократно в Париж. При этом Александр Петров пребывал в Солсбери с 28 февраля по 5 марта 2017 года.