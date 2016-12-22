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Россия заявила об исправлении Белоруссией ситуации с фальсификатом молока
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Россия заявила об исправлении Белоруссией ситуации с фальсификатом молока
Общество, 14:23
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Россия заявила об исправлении Белоруссией ситуации с фальсификатом молока

Россия и Белоруссия урегулировали ситуацию с фальсификатом молочной продукции, заявили в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева по итогам его встречи с белорусским коллегой Михаилом Русым. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По итогам дополнительных проверок белорусской молочной продукции выяснилось, что несоответствие стандартами не является критичным, товар не представляет угрозы для здоровья граждан.

Россия и Белоруссия договорились снять ограничения на поставки молока
Бизнес

Отмечается, что Белоруссия согласовала с Россией реестр предприятий, которые имеют право на поставку соответствующих товаров на российский рынок. Заключено соглашение о дополнительном технологическом контроле поставляемой в Россию продукции, которое дополнит действующие с марта «дорожные карты» по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства.

Россия неоднократно находила нарушения в молочных продуктах, поставляемых из Белоруссии. Так, в марте занимавший тогда пост главы​ Минсельхоза Александр Ткачев пообещал бороться «до последнего патрона» с молочным фальсификатом и инициировал масштабную проверку на российском молочном рынке.

В январе в Россельхознадзоре сообщили, что до 25% ввозимого из Белоруссии молока производится на Украине и после переупаковки представляется как македонское или иранское. В июне Россельхознадзор ввел ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии. В Белоруссии российские ограничения на поставку молока и молочной продукции расценили как «выбивание с рынка». Позднее Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на поставки молочной продукции.

Тем не менее в июле Россельхознадзор снова заявил, что три белорусских предприятия поставляют свою продукцию по поддельным документам, так как их мощности на порядок выше заявленных. Ввоз товаров с этих заводов был ограничен из-за превышения содержания нитратов.

В 2017 году на Белоруссию пришлось 86% российского молочного импорта, или 950,5 тыс. т.

Теги: фальсификат , Белоруссия , молочная продукция
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