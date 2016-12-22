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Глава РФПИ рассказал о обсуждении с Джеком Ма искусственного интеллекта
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Глава РФПИ рассказал о обсуждении с Джеком Ма искусственного интеллекта
ВЭФ-2018, 11:32
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Глава РФПИ рассказал о обсуждении с Джеком Ма искусственного интеллекта

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что он обсуждал с основателем Alibaba Group Джеком Ма развитие искусственного интеллекта в России, передает корреспондент РБК.

«Мы с Джеком Ма только что обсуждали очень активные планы по развитию искусственного интеллекта в России. Мы считаем, что у нас одни из самых лучших ученых и математиков, соответственно, развитие облачных технологий и сфера искусственного интеллекта в России совместно с участвующими здесь — это очень интересная задача, которая будет реализована совместно с Alibaba в ближайшее время», — рассказал Дмитриев в ходе пресс-конференции, посвященной созданию СП РФПИ, Alibaba, «МегаФоном» и Mail.Ru.

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Во вторник, 11 сентября, компании в рамках ВЭФ объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано совместное предприятие в области социальной коммерции, построенное на текущем бизнесе AliExpress в России. Совместное предприятие будет называться AliExpress Russia, основным его владельцем станет Alibaba Group — под ее контролем будет находиться 48% акций, «МегаФон» получил 24%, Mail.Ru Group — 15%, а РФПИ — 13%.

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Комментируя сделку, Дмитриев отметил, что изначально РФПИ обсуждал с Alibaba возможность совместных инвестиций в логистический бизнес, но «увидели, что необходимо развивать более обширное партнерство».

Партнерство позволит организовать полную синергию с Alibaba Group, а участие «МегаФона» и Mail.Ru создает «самый мощный возможный технологический альянс в России», который будет крайне полезным и для потребителей, а России, и для малого и среднего бизнеса, который получит доступ к иностранным рынкам.

Согласно заявлению сторон, китайская корпорация передаст новому предприятию свой бизнес в России — это AliExpress и Tmall, а также денежные средства, РФПИ внесен до $300 млн в обмен на долю в новой компании, «МегаФон» передаст Alibaba Group свои 10% акций в Mail.Ru Group в обмен на 24% акций AliExpress Russia. Также деньги внесет и Mail.Ru Group.

Теги: ВЭФ , Alibaba Group , Mail.Ru Group , «МегаФон» , РФПИ
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