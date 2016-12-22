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Alibaba Group станет совладельцем Mail.Ru Group
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Alibaba Group станет совладельцем Mail.Ru Group
ВЭФ-2018, 10:30
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Alibaba Group станет совладельцем Mail.Ru Group

«МегаФон» поменял акции в Mail.Ru Group на долю в совместном предприятии с Alibaba Group. Согласно структуре сделки, о которой было объявлено на Восточном экономическом форуме во вторник, 11 сентября, «МегаФон» продаст 10% акций Mail.Ru Group китайской компании в обмен на 24% в создаваемом СП — AliExpress Russia. Mail.Ru Group, в свою очередь, внесет ​в новую компанию свой маркетплейс Pandao и денежные средства в обмен на 15% акций.

Alibaba, РФПИ, Mail.Ru Group и «МегаФон» объявили о совместном бизнесе
Бизнес

После завершения всех процессов сделки структура нового совместного предприятия будет выглядеть следующим образом: Alibaba Group получит 48%, доля «МегаФона» составит 24%, Mail.Ru Group — 15% и Российского фонда прямых инвестиций — 13%. Предполагается, что СП будет работать во всех сегментах электронной коммерции, включая трансграничные и местные рынки, а также розничную торговлю.

В 2017 году «МегаФон» приобрел 15,2% обыкновенных (соответствуют 63,8% голосующих) акций Mail.Ru Group за $740 млн. Как заявлял тогда гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков, покупка доли в Mail.Ru Group даст «толчок к изменениям всей отрасли». «МегаФон» намеревался сосредоточиться на увеличении в своей базе доли «цифровых абонентов», под которыми оператор понимает тех, кто очень активно используют голосовые услуги, технический трафик и веб-услуги, социальные сети, мессенджеры, потоковое видео и облачные сервисы. Однако весной этого года «МегаФон» объявил о том, что внесет 5,23% акций (дают 58,87% голосов) интернет-холдинга в новую компанию «МФ Технологии» (МФТ), получив в ней 45%. Еще 35% акций МФТ купил Газпромбанк, 11% — «Ростех», 9% — USM Group. МФТ создана на базе Mail.Ru Group для развития цифровых услуг и проведения проектов в сфере цифровой экономики.

Теги: «МегаФон» , Alibaba Group , AliExpress , Джек Ма , Алишер Усманов
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Alibaba, РФПИ, Mail.Ru Group и «МегаФон» объявили о совместном бизнесе Бизнес
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