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Акции Mail.Ru Group и «МегаФона» показали рост на фоне сделки с Alibaba
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Акции Mail.Ru Group и «МегаФона» показали рост на фоне сделки с Alibaba
Технологии и медиа, 11:27
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Акции Mail.Ru Group и «МегаФона» показали рост на фоне сделки с Alibaba

Акции «МегаФона» и Mail.Ru Group отреагировали ростом на объявление о создании совместного предприятия с Alibaba Group. По состоянию на 11:00 мск акции Mail.Ru Group на Лондонской бирже стоили $23,7 за штуку, в то время как на открытии торгов цена составляла $22. Стоимость бумаг «МегаФона» на Московской бирже также выросла после объявления о сделке: к 11:00 мск цена составила 558 руб. за акцию против 550 руб. в начале торгового дня.

О том, что китайская Alibaba Group договорилась о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции с Mail.Ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), ​было объявлено на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Согласно заявлению сторон, совместное предприятие будет называться AliExpress Russia. Основным владельцем новой компании с долей 48% станет Alibaba Group, «МегаФон» получит 24%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 13%.

По условиям сделки «МегаФон» передаст Alibaba Group свои 10% акций в Mail.Ru Group в обмен на 24% акций AliExpress Russia. Mail.Ru Group внесет денежные средства, а также свой маркетплейс китайских товаров Pandao.

Alibaba, РФПИ, Mail.Ru Group и «МегаФон» объявили о совместном бизнесе
Бизнес

В июле «МегаФон» объявил о намерении уйти с Лондонской биржи, а после и с Московской биржи. Как пояснил тогда исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян в ходе конференц-звонка, дальнейшее развитие компании может предусматривать расширение партнерства с госструктурами, проведение сделок с более высоким уровнем риска, инвестиции в инфраструктуру с более низким уровнем возврата на капитал, увеличение долговой нагрузки, а также необходимость аккумулировать денежные средства, а не распределять их в виде дивидендов.

Теги: Alibaba Group , «МегаФон» , Mail.Ru Group
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