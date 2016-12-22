Усманов прокомментировал создание компании с Alibaba

Бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал создание РФПИ, Alibaba Group, Mail.Ru Group и «МегаФоном» совместного предприятия в сфере e-commerce. Владелец Mail.Ru Group и «МегаФона» считает, что данное решение имеет большой потенциал для укрепления российско-китайских деловых связей, говорится в поступившем в РБК заявлении бизнесмена.

«Партнерство с глобальным лидером в области электронной коммерции будет иметь большое значение для цифровой трансформации российской экономики. А учитывая, что это партнерство с китайской компанией, уверен в большом потенциале сделки для укрепления российско-китайских деловых связей», — сказал Усманов.

Он добавил, что альянсы между крупными игроками становятся трендом на рынке электронной коммерции. По словам Усманова, в России у этого рынка огромный потенциал. Также данное решение откроет перед российскими ​производителями новые возможности по выходу на новые рынки.

На Восточном экономическом форуме китайская Alibaba Group договорилась о создании совместного предприятия с Mail.Ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Новая компания будет называться AliExpress Russia. Основным владельцем предприятия станет Alibaba Group с долей в 48% акций, «МегаФон» станет владельцем 24%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 13%.