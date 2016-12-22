«Аэрофлот» подписал соглашение на покупку ста самолетов Superjet 100

Руководители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Аэрофлота» подписали соглашение о поставке авиакомпании ста самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте ОАК.

«Это самый крупный контракт в современной истории гражданского авиастроения», — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Министр также заявил, что пополнение парка «Аэрофлота» российскими самолетами повышает транспортную доступность российских регионов, особенно Дальнего Востока. Мантуров отметил, что в государственном бюджете заложили 2 млрд руб. на создание сети авиационных центров, обеспечение наземного обслуживания и переподготовку персонала для самолетов нового типа

Документ подписали президент ОАК Юрий Слюсарь и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Церемония проходила в присутствии президента России Владимира Путина на полях Восточного экономического форума.

Согласно документу, ОАК поставит самолеты в период с 2019 по 2026 год. Лайнеры будут представлены в двухклассной компоновке: в салоне будет по 12 мест бизнес-класса и 75 мест экономкласса. В сообщении пресс-службы отмечается, что сейчас «Аэрофлот» имеет 49 самолетов этой модели, и в ближайшее время компания получит еще один.

В конце августа директор по флоту авиакомпании «Якутия» заявил, что не исключает возможности прекратить использовать самолеты Sukhoi Superjet 100. По его словам, у этой модели существуют проблемы, которые не позволяют ее эффективно эксплуатировать. Он рассказал, что компания не использует два Sukhoi Superjet 100 из-за дефектов двигателей.