В авиакомпании «Якутия» допустили отказ от Sukhoi SuperJet 100

Авиакомпания «Якутия» не исключает возможность прекращения использования самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100). Об этом директор по флоту «Якутии» Иван Винокуров сообщил изданию «Авиатранспортное обозрение».
Винокуров пояснил, что при наличии ряда преимуществ у SSJ 100 существуют проблемы, которые не позволяют эффективно эксплуатировать самолеты. По его словам, несмотря на предпринятые компанией меры, в настоящий момент из пяти самолетов два не используются из-за дефектов двигателей SaM146. При этом двигатели для замены на рынке отсутствуют.
«Я думаю, вариант прекращения эксплуатации будем держать как «аварийную кнопку». Критическая масса накопилась», — сказал Винокуров. По его словам, из-за низкой исправности SSJ компания «фактически провалила лето». Он добавил, что периодически у перевозчика были исправны только два самолета из четырех, заявленных в летнем расписании. «У нас может не остаться никакого другого варианта, кроме как прекратить эксплуатацию», — заключил Винокуров.
По данным Росавиации, за январь—июнь число перевезенных «Якутией» пассажиров снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 363 тыс. человек, пассажирооборот вырос на 5,1%, до 977,3 тыс. человек, а процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,7 п.п.