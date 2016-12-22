В авиакомпании «Якутия» допустили отказ от Sukhoi SuperJet 100

Авиакомпания «Якутия» не исключает возможность прекращения использования самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100). Об этом директор по флоту «Якутии» Иван Винокуров​ сообщил изданию «Авиатранспортное обозрение».

Винокуров пояснил, что при наличии ряда преимуществ у SSJ 100 существуют проблемы, которые не позволяют эффективно эксплуатировать самолеты. По его словам, несмотря на предпринятые компанией меры, в настоящий момент из пяти самолетов два не используются из-за дефектов двигателей SaM146. При этом двигатели для замены на рынке отсутствуют.

«Я думаю, вариант прекращения эксплуатации будем держать как «аварийную кнопку». Критическая масса накопилась», — сказал Винокуров. По его словам, из-за низкой исправности SSJ компания «фактически провалила лето». Он добавил, что периодически у перевозчика были исправны только два самолета из четырех, заявленных в летнем расписании. «У нас может не остаться никакого другого варианта, кроме как прекратить эксплуатацию», — заключил Винокуров.

По данным Росавиации, за январь—июнь число перевезенных «Якутией» пассажиров снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 363 тыс. человек, пассажирооборот вырос на 5,1%, до 977,3 тыс. человек, а процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,7 п.п.