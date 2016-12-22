В России сообщили о похищении 50 детей для инсценировки химатаки в Сирии

В Сирии террористы похитили по меньшей мере 50 детей, чтобы использовать для «очередной провокации» с применением химического оружия. Об этом сообщил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает ТАСС.



По его словам, дети были похищены из разных сирийский деревень и поселков. «Есть предположение, что этих детей похищают для использования в очередной провокации, как это было в Хан-Шейхуне и Думе», — сказал Шульгин.

Российский представитель отметил, что ОЗХО нужно «возвысить голос, как профильной международной организации» и заявить, что какие-либо провокации «недопустимы», а также и «потребовать обсуждения всех вопросов в деловом русле». Шульгин также заявил, что страны запада хотят «политизировать» Организацию по запрещению химического орудия. Он рассказал, что в июне на сессии Конференции государств представители Великобритании и США «послали политических сигнал», о том, что организация может взять на себя задачу устанавливать виновных за применение химоружия. Шульгин отметил, что такие функции «несвойственны и противоречат химической конвенции».

В пятницу, 31 августа, Шульгин рассказал, что Россия передала гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу данные о том, что в сирийской провинции Идлиб готовится инсценировка химической атаки. О готовящей провокации сообщило российское Министерство обороны 25 августа. В ведомстве отметили, что она имеет цель — обвинить сирийского президента Баша Асада в применении химоружия. В четверг, 20 августа, глава МИД Сирии сообщил, что организация «Белые каски» похитила 44 ребенка, чтобы они приняли участие в инсценировке химической атаки.



В начале апреля представители «Белых касок» сообщили о химической атаке в сирийском городе Дума, который находится к северо-востоку от Дамаска. После этого, 24 апреля, США и Великобритания нанесли ракетный удар по целям в Сирии, которые, по мнению Вашингтона и Лондона, были связаны с производством химоружия.