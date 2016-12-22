В Дагестане избрали нового главу республики

Новым главой Дагестана большинством голосов Народного собрания избрали врио региона, члена партии «Единая Россия» Владимира Васильева, который возглавил республику в октябре 2017 года

Владимир Васильев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Депутаты Народного собрания Дагестана избрало Владимира Васильева новым главой региона, передает ТАСС.

Мероприятие проходило путем тайного голосования. По словам главы региональной счетной комиссии Фикрета Раджабова, за Васильева отдали свои голоса 77 человек из 90 (из них бюллетени получили 86 депутатов).

Всего за пост главы региона боролись три кандидата: Владимир Васильев от «Единой России», заместители председателя Народного собрания Дагестана Камиль Дадиев от «Справедливой России» и Махмуд Махмудов от КПРФ. За Дадиева проголосовали пять парламентариев, коммунисту отдали свое предпочтение четверо.

Эти кандидатуры в середине августа внес на рассмотрение президент Владимир Путин.​ Согласно законодательству глава Дагестана избирается депутатами республиканского парламента из числа предложенных президентом кандидатов (они должны быть членами партий, представленных в Госдуме и Народном собрании республики).

69-летний Владимир Васильев с начала октября 2017 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы Дагестана. На этом посту он сменил Рамазана Абдулатипова, который ушел в отставку на фоне масштабной антикоррупционной кампании в регионе.​