ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,63 69,22 EUR Нал. 81,63 80,11 USD Бирж. 69,91 +0,66 EUR Бирж. 80,80 +0,30 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6377,42 -70,18 IMOEX 2321,82 +0,05% RTSI 1050,51 -0,37% Brent 76,46 +0,61% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
В Дагестане избрали нового главу республики
Лента новостей
В ДНР анонсировали военные учения с участием более 4 тыс. человек 14:01, Политика Сотрудник ФБК Николай Ляскин сообщил о своем задержании в Москве 13:48, Политика Могоризбирком заявил о превысившей данные 2013 года явке на выборах мэра 13:43, Политика В Британии заявили о намерении привлечь к суду «отравителей» Скрипалей 13:36, Политика Совет Федерации показал фотографии со встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном 13:28, Политика Правый уклон: почему Швеция стала новым очагом популизма в Европе 13:06, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:05, РБК и Сбербанк В Дагестане избрали нового главу республики 12:56, Политика Наехавший после ссоры на пешеходов в Москве был трезв 12:48, Общество В Мосгоризбиркоме назвали «провокацией» жалобу журналистов Reuters 12:33, Политика В Бурятии задержали замглавы УИК из-за заранее заполненных бюллетеней 12:31, Политика В ЯНАО выбрали самого молодого губернатора России 12:10, Политика Как производят мраморную говядину в России 12:00, РБК и Мираторг Москалькова предложила проводить единый день голосования в будни 11:56, Политика Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным после визита в Германию 11:54, Политика Два футболиста сборной России пропустят матч против Чехии из-за травм 11:37, Спорт Минфин озвучил доходы регионов от перераспределения акцизов на алкоголь 11:21, Экономика Глава ЦИК назвала проходящие по всей России выборы «высокоскоростными» 11:19, Политика 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 10:55, Партнерский материал Минфин выступил за налог на туристов в регионах Золотого кольца 10:51, Финансы Серена Уильямс обвинила судью в сексизме после поражения в чемпионате 10:39, Общество В МВД рассказали об отсутствии прав у виновника ДТП с премьером Абхазии 10:38, Общество Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию завершил карьеру 10:37, Спорт В Подмосковье два человека погибли в столкновении автобуса и грузовика 10:16, Общество Лондон решил оставить в Германии 200 военных для сдерживания России 10:03, Политика Мосэкомониторинг объяснил запах сероводорода на юго-востоке Москвы 09:55, Общество Единый день голосования. Онлайн-трансляция 09:55, Политика Сыграть в классику: кто и зачем строит дома в стиле царских усадеб 09:40, РБК и Элитная недвижимость
В Дагестане избрали нового главу республики
Политика, 12:56
0
В Дагестане избрали нового главу республики
Новым главой Дагестана большинством голосов Народного собрания избрали врио региона, члена партии «Единая Россия» Владимира Васильева, который возглавил республику в октябре 2017 года
Владимир Васильев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Депутаты Народного собрания Дагестана избрало Владимира Васильева новым главой региона, передает ТАСС.

Мероприятие проходило путем тайного голосования. По словам главы региональной счетной комиссии Фикрета Раджабова, за Васильева отдали свои голоса 77 человек из 90 (из них бюллетени получили 86 депутатов).

Всего за пост главы региона боролись три кандидата: Владимир Васильев от «Единой России», заместители председателя Народного собрания Дагестана Камиль Дадиев от «Справедливой России» и Махмуд Махмудов от КПРФ. За Дадиева проголосовали пять парламентариев, коммунисту отдали свое предпочтение четверо.

Путин предложил трем регионам девять кандидатов в губернаторы
Политика

Эти кандидатуры в середине августа внес на рассмотрение президент Владимир Путин.​ Согласно законодательству глава Дагестана избирается депутатами республиканского парламента из числа предложенных президентом кандидатов (они должны быть членами партий, представленных в Госдуме и Народном собрании республики).

69-летний Владимир Васильев с начала октября 2017 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы Дагестана. На этом посту он сменил Рамазана Абдулатипова, который ушел в отставку на фоне масштабной антикоррупционной кампании в регионе.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Дагестан , глава республики
Главное
В ЯНАО выбрали самого молодого губернатора России Политика
Материалы по теме
В Дагестане задержали главу регионального филиала Росавтодора Политика
Путин предложил трем регионам девять кандидатов в губернаторы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter