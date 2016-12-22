Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным после визита в Германию

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после поездки в Германию. Об этом сообщает ​Yeni Şafak.

«У нас много разных мыслей. Министры иностранных дел, министры обороны и разведки будут продолжать интенсивный диалог с российской делегацией. Мы снова встретимся с господином Путиным после поездки в Германию», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лидеры России и Турции договорились продолжить общение.

Саммит президентов России, Ирана и Турции прошел 7 сентября в Тегеране. Главной темой стала ситуация в сирийской провинции Идлиб. Участники встречи полагают, что необходимо продолжать политическое урегулирование конфликта. Эрдоган выступил против военной операции армии Сирии в Идлибе, чтобы не превратить провинцию в «кровавое озеро». В свою очередь Путин отметил, что террористы готовят провокации в Идлибе, в том числе с использованием химического оружия.

Глава иранского Центрального Банка Абдолнасер Хеммати рассказал, что, помимо ситуации в Сирии, участники саммита обсуждали меры для отказа от американского доллара в торговле между странами.