Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в американской тюрьме

Отец арестованной в США по обвинению в работе иноагентом без лицензии и связях с российскими спецслужбами россиянки Марии Бутиной заявил, что его дочь выпускают из камеры только на два часа в сутки. Об этом Валерий Бутин рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Он сообщил, что дочь регулярно звонит ему, к ней применили специальный режим административной сегрегации, из-за чего Бутина проводит в одиночной камере 22 часа в сутки. «Только на два часа в сутки — с часу до трех ночи — ей позволено покидать камеру, чтобы позвонить родным или адвокату. А вот прогулки на открытом пространстве ей запрещены», — сказал отец Бутиной.
Россиянке запрещено обсуждать с отцом детали уголовного дела, возбужденного против нее в США. Валерий Бутин добавил, что во время перевода в другую тюрьму его дочь не кормили в течение 12 часов.
По его словам, адвокаты Бутиной считают, что есть все основания для того, чтобы отпустить Бутину под домашний арест, этот вопрос будет обсуждаться на заседании суда 10 сентября.
Бутину задержали в США 15 июля, ее обвиняют в работе на попавшего под санкции чиновника, контактах с российскими спецслужбами и работе иностранным агентом без лицензии. Позже суд отказался выпускать ее из-под стражи, правоохранительные органы мотивировали ходатайство об этом, сообщив, что она может покинуть страну.
В США россиянка приехала по студенческой визе в 2016 году. Сторона обвинения считает, что Бутина пыталась наладить связи с «жителями США, имеющими влияние на американскую политику» с целью продвигать интересы России. В российском МИДе считают эти обвинения сфабрикованными.