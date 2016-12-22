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Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в американской тюрьме
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Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в американской тюрьме
Политика, 20:35
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Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в американской тюрьме

Отец арестованной в США по обвинению в работе иноагентом без лицензии и связях с российскими спецслужбами россиянки Марии Бутиной заявил, что его дочь выпускают из камеры только на два часа в сутки. Об этом Валерий Бутин рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Он сообщил, что дочь регулярно звонит ему, к ней применили специальный режим административной сегрегации, из-за чего Бутина проводит в одиночной камере 22 часа в сутки. «Только на два часа в сутки — с часу до трех ночи — ей позволено покидать камеру, чтобы позвонить родным или адвокату. А вот прогулки на открытом пространстве ей запрещены», — сказал отец Бутиной.

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Россиянке запрещено обсуждать с отцом детали уголовного дела, возбужденного против нее в США. Валерий Бутин добавил, что во время перевода в другую тюрьму его дочь не кормили в течение 12 часов.

По его словам, адвокаты Бутиной считают, что есть все основания для того, чтобы отпустить Бутину под домашний арест, этот вопрос будет обсуждаться на заседании суда 10 сентября.

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Бутину задержали в США 15 июля, ее обвиняют в работе на попавшего под санкции чиновника, контактах с российскими спецслужбами и работе иностранным агентом без лицензии. Позже суд отказался выпускать ее из-под стражи, правоохранительные органы мотивировали ходатайство об этом, сообщив, что она может покинуть страну.

В США россиянка приехала по студенческой визе в 2016 году. Сторона обвинения считает, что Бутина пыталась наладить связи с «жителями США, имеющими влияние на американскую политику» с целью продвигать интересы России. В российском МИДе считают эти обвинения сфабрикованными.

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