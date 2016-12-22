Прокуроры пригрозили адвокату Бутиной запретом говорить о материалах дела

Прокуроры предупредили Роберта Дрисколла, адвоката задержанной в США Марии Бутиной по подозрению в шпионаже, предупредили его, что могут выписать ордер на запрет разглашения информации по делу россиянки, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо прокуроров cудье.

Поводом стали высказывания Дрисколла о качестве доказательств стороны обвинения, которые он сделал в беседах с телеканалом Russia Today, изданиями Washington Post и Politico. «Если власти продолжат сталкиваться с дальнейшими нарушениями этих правил, то госорганы могут обратиться за помощью к суду», — цитирует издание письмо.

Бутину задержали 15 июля. Ее обвиняют в связях с российскими спецслужбами, работе на попавшего в санкционный список США чиновника и работе в качестве иностранного агента без соответствующей лицензии. В США она приехала по студенческой визе в 2016 году. Сторона обвинения считает, что Бутина налаживала контакты с американскими политиками в интересах России.

Бутина — основатель и активистка российской общественной организации «Право на оружие», выступающей за либерализацию законов о ношении огнестрельного оружия. До переезда в США она была помощницей экс-сенатора Александра Торшина. В качестве члена правления «Права на оружие» она присутствовала на молитвенном завтраке с участием президента США Дональда Трампа в 2017 году.

Адвокат россиянки заявил, что она не собиралась «подорвать какую-либо конкретную политику или закон» США, а стремилась к налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. МИД России назвал обвинения против россиянки сфабрикованными, следующие судебные слушания по ее делу назначены на 10 сентября.