Хакеры похитили персональные данные 380 тыс. пассажиров British Airways

Взломщики украли персональные и финансовые данные пассажиров авиакомпании British Airways, авиаперевозчик занимается расследованием похищения. Об этом сообщается на сайте International Airlines Group, головной компании авиаперевозчика.

Как отмечает газета The Guardian, речь идет о данных 380 тыс. пассажиров. При этом хакеры не смогли получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов British Airways. Взлом происходил через сайт авиаперевозчика и мобильное приложение, при этом пострадали клиенты, которые оплачивали билеты картой с 21 августа по 5 сентября. Сейчас сайт авиакомпании работает в штатном режиме, уязвимость, найденная киберпреступниками, была устранена. Авиакомпания также сообщила об инциденте в полицию.

В феврале хакеры похитили данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal, которое разработали для американского производителя спортивного питания и экипировки Under Armour Inc. Тогда взломщики смогли получить доступ к электронным адресам, логинам и паролям пользователей. В компании попросили пострадавших пользователей сменить пароли к аккаунтам. При этом акции Under Armour упали на 4,6% после сообщения о кибератаке.