Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,77 56,98 EUR Нал. 71,23 70,20 USD Бирж. 57,26 -0,46 EUR Бирж. 70,47 -0,54 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7167,20 -409,67 MOEX 2274,62 +1,13% RTS 1246,98 +1,64% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Хакеры похитили данные 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal
Лента новостей
Правительство предложило блокировать махинации НПФ с заявлениями клиентов 08:58, Финансы Китайский акционер увеличил долю в Yota Devices 08:56, Технологии и медиа Из-за пожара в вузе в Нижнем Тагиле эвакуировали более 70 человек 08:34, Общество Саудовский наследный принц назвал сроки вероятной войны с Ираном 08:27, Политика Хакеры похитили данные 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal 08:21, Технологии и медиа У бывшей табачной фабрики «Лиггетт-Дукат» появился новый владелец 08:01, Бизнес Убийцу по прозвищу Джек Потрошитель приговорили к казни в Китае 07:54, Общество Минобороны показало запуск ракеты «Союз-2.1В» с неназванным спутником 07:37, Технологии и медиа Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou 07:20, Технологии и медиа СКР задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 07:00, Общество В Биробиджане умер седьмой за две недели пациент психдиспансера 06:42, Общество В Таиланде 20 мигрантов из Мьянмы погибли в загоревшемся на ходу автобусе 06:15, Общество СМИ узнали о советах Трампу улучшить отношения с Россией путем жесткости 05:47, Политика Посол России в США назвал «теплым» разговор Трампа и Путина после выборов 05:47, Политика Tesla отзовет 123 тыс. автомобилей из-за ржавеющих болтов гидроусилителя 05:15, Технологии и медиа Торгпред России в США заявил о попадании в список высылаемых дипломатов 04:48, Политика Генконсул России заявил о лишении неприкосновенности резиденции в Сиэтле 04:37, Политика Глава Подмосковья поручил регулярно проводить учения после ЧП в Кемерово 04:10, Общество Генконсул России опроверг причастность дипмиссии в Сиэтле к шпионажу 03:58, Политика Минобороны отчиталось о перехвате шести самолетов-разведчиков за неделю 03:30, Политика Белый дом обвинил Россию в еще большем ухудшении отношений с США 03:00, Политика В МЧС не увидели оснований для введения режима ЧС в Волоколамске 02:59, Общество Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля» 02:32, Политика Землетрясение магнитудой 7,2 произошло близ Папуа — Новой Гвинеи 01:50, Общество Латвия увидела угрозу в планах России запустить ракеты над Балтикой 01:27, Политика Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO 00:47, Бизнес Жертвами пожара в жилом доме в Москве стали два человека 00:47, Общество Симоньян ответила словами «нас выкинули» на ситуацию с RT в Вашингтоне 00:19, Политика
Хакеры похитили данные 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal
Технологии и медиа, 08:21
0
Хакеры похитили данные 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal

Американский производитель спортивного питания и экипировки Under Armour Inc. сообщил о похищении данных около 150 млн. пользователей одного из своих приложений, MyFitnesPal, передает агентство Bloomberg

Хакерская атака была совершена еще в феврале, однако известно о ней только на этой неделе. Киберпреступники украли электронные адреса, логины и пароли пользователей MyFitnessPal. В Under Armour отметили, что хакерам не удалось получить доступ к кредитным картам, номерам карточек социального страхования и водительским правам. Компания уже предупредила пользователей об инциденте и попросила их поменять пароли в приложении.

Bloomberg отмечает, что акции Under Armour упали на 4,6%, до $15,59 после сообщения о кибератаке. Компания приобрела приложение MyFitnessPal еще в 2015 году. С его помощью пользователи могут отслеживать потребление калорий и составлять персональный комплекс упражнений.

В конце января в сеть выложили карту The Global Heat Map, на которой зафиксированы передвижения пользователей фитнес-трекеров Fitbit и Jawbone. По данным газеты The Washington Post, на карте в том числе обнаружились маршруты солдат на американских военных объектах в Сирии, Ираке, Афганистане и Африке.

Теги: хакеры , кибератака , похищение
Главное
СКР задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Общество
Материалы по теме
Нашедший военные базы из-за фитнес-трекера удивился реакции на открытие Общество
Данные о военных базах США стали доступны благодаря фитнес-трекерам Политика
СМИ узнали о краже хакерами c серверов ФРГ документов по Украине и Brexit Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.