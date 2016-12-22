Хакеры похитили данные 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal

Американский производитель спортивного питания и экипировки Under Armour Inc. сообщил о похищении данных около 150 млн. пользователей одного из своих приложений, MyFitnesPal, передает агентство Bloomberg.

Хакерская атака была совершена еще в феврале, однако известно о ней только на этой неделе. Киберпреступники украли электронные адреса, логины и пароли пользователей MyFitnessPal. В Under Armour отметили, что хакерам не удалось получить доступ к кредитным картам, номерам карточек социального страхования и водительским правам. Компания уже предупредила пользователей об инциденте и попросила их поменять пароли в приложении.

Bloomberg отмечает, что акции Under Armour упали на 4,6%, до $15,59 после сообщения о кибератаке. Компания приобрела приложение MyFitnessPal еще в 2015 году. С его помощью пользователи могут отслеживать потребление калорий и составлять персональный комплекс упражнений.

В конце января в сеть выложили карту The Global Heat Map, на которой зафиксированы передвижения пользователей фитнес-трекеров Fitbit и Jawbone. По данным газеты The Washington Post, на карте в том числе обнаружились маршруты солдат на американских военных объектах в Сирии, Ираке, Афганистане и Африке.