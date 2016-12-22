S&P поместило рейтинги «МегаФона» на пересмотр

Международное рейтинговое агентство S&P поместило кредитные рейтинги «МегаФона», которые находятся на уровне BBB- в иностранной и национальной валютах на пересмотр в сторону понижения, следует из данных на сайте агентства.

Эти действия S&P последовали после того, как в середине июля компания объявила о решении провести делистинг ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи.

Выкуп акций проводит «дочка» «МегаФона» Megafon Investment Limited. Выкупу в период с 16 июля по 22 августа подлежат 128,5 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (соответствуют 20,8% компании) по $9,75 за бумагу. «МегаФон» также сделает предложение о выкупе акций акционерам, кроме USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона») и Газпромбанка (18,79%), а также Megafon Investments (3,92%).

«На выкуп акций (в рамках делистинга) придется потратить средства, а следовательно увеличится долговая нагрузка на компанию. Именно это стало основной причиной пересмотра рейтинга», — пояснил РБК старший аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин.