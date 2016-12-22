Россия обвинила Великобританию в политических играх с докладом ОЗХО

Постоянное представительство России при организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что в докладе от 4 сентября об инциденте в британском Эймсбери ни разу не употреблялось название «Новичок», не было ни слова о происхождении нервно-паралитического вещества, а эксперты пришли к выводу, что невозможно определить, принадлежит ли этот химикат к одной и той же партии. Соответствующее заявление поступило в РБК.

«В очередной раз вынуждены констатировать, что для официального Лондона совершенно безразлично, говорится ли в докладе ОЗХО о «Новичке» или нет. Главное для них приплести сюда ОЗХО, связать как-то результаты своего национального расследования с авторитетом этой международной организации. Достойно сожаления, что Технический секретариат вольно или невольно оказался вовлечен в нечистоплотные политические игры, затеянные Великобританией», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что эксперты ОЗХО подтвердили, что причиной смерти британки Дон Стерджес в городе Эймсбери стало отравление тем же веществом, что и при нападении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

30 июня в Эймсбери были обнаружены находившиеся в бессознательном состоянии Чарли Роули и Дон Стерджес, их госпитализировали. Стерджес позже скончалась, Роули находится под наблюдением врачей. Позже британская полиция сообщила, что мужчина и женщина испытали воздействие боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», от которого пострадали также Скрипали. Британские власти возложили ответственность за инцидент на Россию, в Москве все обвинения отвергали.