Депутат Рады рассказал о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» раскритиковал идею президента страны Петра Порошенко разорвать договор о дружбе с Россией.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — считает политик.

По мнению Рабиновича, прекращение действия договора принесет Киеву лишь убытки, так как Россия до сих пор остается крупнейшим торговым партнером Украины.

Кроме того, депутат высказался против инициативы закрыть железнодорожное сообщение с Россией, а также отметил, что торговые отношения с Европейским союзом пока не приносят большой пользы для страны.​

«Мы покупаем там (в России) уголь, мы покупаем там что угодно. Если бы договор с Европой помог нам встать на ноги, я считаю, что он идеален для страны. Если сегодня этот договор привел к тому, что мы вывозим пеньку, лес и мед, а в Россию продолжаем по-прежнему продавать все новое, то это бред. Нас убивают до конца», — подчеркнул Рабинович.

28 августа Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. По его словам, Киев подошел к этому «достаточно подготовленным и юридически защищенным». Как отметил Порошенко, документ «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход Украины из договора дружбы с Россией​ не испортит находящиеся в кризисе отношения Киева и Москвы. «Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить, в глубочайшем кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — отметил он.