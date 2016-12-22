ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,03 67,36 EUR Нал. 79,75 78,11 USD Бирж. 68,11 -0,01 EUR Бирж. 78,93 -0,22 USD ЦБ. 68,27 +0,53 EUR ЦБ. 79,02 +0,38 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7359,40 +89,00 IMOEX 2336,38 -0,41% RTSI 1082,21 -0,27% Brent 78,48 +0,55% DJIA 25952,48 -0,05% Nasdaq 8091,25 -0,23%
Депутат Рады рассказал о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией
Лента новостей
Власти задумались о введении минимальной цены на пиво в рознице 07:37, Общество Дело фигуранта списка Титова передали в МВД из-за молчания СКР 07:05, Общество Депутат Рады рассказал о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией 06:34, Политика Число жертв тайфуна «Джеби» в Японии возросло до 10 05:58, Общество «Коммерсантъ» узнал о планах сенатора Керимова купить «Детский мир» 05:51, Бизнес Лавров заявил о нарастающей конфронтации между Россией и США 05:26, Политика Минкультуры не пустило в прокат фильм «Похищенные сокровища Европы» 04:59, Общество Трамп назвал «подделкой» цитаты в книге журналиста The Washington Post 04:43, Политика Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией по ситуации в Идлибе 03:48, Политика Власти США отказались от преследования Спейси и Сигала за домогательства 03:40, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 03:16, Партнерский материал СМИ узнали о снижении Абрамовичем доли в еще одной компании из-за санкций 03:03, Бизнес СК сообщил о пяти пострадавших при пожаре в доме напротив мэрии Москвы 02:57, Общество Минск прокомментировал «инсайдерские» вбросы об отношениях с Россией 02:24, Политика Лавров рассказал о риске Дамаска превратиться в столицу ИГ 01:44, Политика В многоэтажном доме в Петербурге произошел взрыв газа 01:31, Общество Появились видео удара Израиля по провинции в Сирии 00:51, Политика Появилось видео задержания главы дагестанского филиала Росавтодора 00:07, Общество Белый дом назвал книгу о Трампе сборником «сфабрикованных историй» 00:06, Политика Стоявшая в Гибралтаре атомная подлодка США направилась в сторону Сирии 04 сен, 23:12, Политика Бизнес на стейках: как производят мраморную говядину в России 04 сен, 23:10, РБК и Мираторг Лозунг «Слава Украине» появился на форме украинской сборной по футболу 04 сен, 23:04, Политика Развитие связи 5G в России отложили до 2022 года 04 сен, 22:38, Технологии и медиа ФК «Ростов» предупредил об угрозе для «Ростов Арены» из-за концерта Басты 04 сен, 22:30, Общество СК возбудил дело из-за химического выброса на севере Крыма 04 сен, 22:20, Общество Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 04 сен, 22:05, РБК и Schneider Electric ОЗХО подтвердила совпадение ядов в двух отравлениях в Великобритании 04 сен, 21:57, Политика Губернатор Аризоны объявил имя преемника Маккейна в сенате 04 сен, 21:47, Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией
Украинский кризис, 06:34
0
Депутат Рады рассказал о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» раскритиковал идею президента страны Петра Порошенко разорвать договор о дружбе с Россией.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — считает политик.

По мнению Рабиновича, прекращение действия договора принесет Киеву лишь убытки, так как Россия до сих пор остается крупнейшим торговым партнером Украины.

Киев пересмотрит договоры с Москвой «из предыдущей реальности»
Политика

Кроме того, депутат высказался против инициативы закрыть железнодорожное сообщение с Россией, а также отметил, что торговые отношения с Европейским союзом пока не приносят большой пользы для страны.​

«Мы покупаем там (в России) уголь, мы покупаем там что угодно. Если бы договор с Европой помог нам встать на ноги, я считаю, что он идеален для страны. Если сегодня этот договор привел к тому, что мы вывозим пеньку, лес и мед, а в Россию продолжаем по-прежнему продавать все новое, то это бред. Нас убивают до конца», — подчеркнул Рабинович.

Киев заявил о готовности бумаг для разрыва договора о дружбе с Москвой
Политика

28 августа Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. По его словам, Киев подошел к этому «достаточно подготовленным и юридически защищенным». Как отметил Порошенко, документ «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход Украины из договора дружбы с Россией​ не испортит находящиеся в кризисе отношения Киева и Москвы. «Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить, в глубочайшем кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — отметил он.

Теги: Договор , Вадим Рабинович , Верховная рада
Главное
Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией по ситуации в Идлибе Политика
Материалы по теме
Киев заявил о готовности бумаг для разрыва договора о дружбе с Москвой Политика
Песков назвал неразумным возможный выход Украины из договора о дружбе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter