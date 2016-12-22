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Киев заявил о необходимости пересмотра договорно-правовой базы с Москвой
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Киев заявил о необходимости пересмотра договорно-правовой базы с Москвой
Политика, 01:08
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Киев заявил о необходимости пересмотра договорно-правовой базы с Москвой
Все соглашения Украины с Россией, как и договоры в рамках СНГ, по мнению Павла Климкина, должны быть переоценены. Держаться на договорно-правовой базе, что «была в предыдущей реальности», Киев больше не может, уверен глава МИД
Фото: Yevhen Liubimov / Zuma / Global Look Press

Украина должна «в корне» пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией, заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Запись передачи опубликована в официальном канале ICTV в Youtube.

«Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией», — объявил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что сейчас аналогичная работа ведется в отношении того, что Киев делает в рамках СНГ. «Этот анализ готовится, каждое министерство [работает над этим], есть координация», — добавил Климкин, подчеркнув, что «то же самое должно быть сделано с Россией».

«Это не может быть сделано одним моментом, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности», — пояснил министр. В ближайшее время Украина, по его словам, также примет «дальнейшие шаги» в этом направлении. Рассказывать подробности о них Климкин отказался, но заметил, что это «100% важно».

Порошенко пообещал украинцам выйти из подписанных в рамках СНГ договоров
Политика

Ранее, 28 августа, украинский лидер Петр Порошенко объявил о начале разрыва договора о дружбе с Россией. Подобное решение глава государства тогда объяснил тем, что этот документ «по вине Москвы давно стал анахронизмом». Соглашение предполагало стратегическое партнерство двух стран и являлось основополагающим документом российско-украинских отношений. Договор был заключен в 1997 году. 3 сентября 2018 года Порошенко поручил Министерству иностранных дел республики не готовить документы для его продления.

Климкин, говоря об этом, в свою очередь заявил, что соглашение с Россией Украина не разрывает, а просто не пролонгирует. «Какая может быть дружба, какое может быть сотрудничество с политической точки зрения? Но мы использовали этот договор в наших судебных исках против России. Если вы видели наши судебные иски, то мы ссылаемся на этот договор», — отметил министр.

До этого, в августе, стало известно о том, что Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ (о запуске выхода республики из содружества Порошенко объявил еще в 2014 году после крымского референдума). При этом СНГ, как уточнял его исполнительный секретарь Сергей Лебедев, продолжает контакты с Киевом через украинское посольство в Белоруссии. «Ничего трагического [в закрытии Украиной своего представительства] я не вижу», — отмечал председатель исполкома.

Весной украинский президент также отозвал представителей страны из уставных органов Содружества Независимых Государств. Тогда же он сообщил, что Украина выйдет из всех договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не соответствуют национальным интересам республики.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Украина , Москва , Договор
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