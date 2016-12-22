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В Сирии при атаке беспилотников боевиков погибли трое военнослужащих
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В Сирии при атаке беспилотников боевиков погибли трое военнослужащих
Операция в Сирии, 03 сен, 23:46
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В Сирии при атаке беспилотников боевиков погибли трое военнослужащих

В сирийской провинции Идлиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов боевиков погибли трое правительственных военнослужащих, девять получили ранения. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, опубликованном на сайте Министерства обороны России.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в воскресенье, 2 сентября. Тогда боевики из города Джиср Эш-Шуруг атаковали правительственные войска, которые находились в гористой местности, с помощью пяти БПЛА «кустарного производства». В Центре по примирению отметили, что нападение было совершено несмотря на договоренности о режиме прекращения огня.

В Минобороны призвали командиров боевиков отказаться от «вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации» в районах, которые находятся под их контролем.

Российские военные за месяц отразили 26 атак дронов на авиабазу Хмеймим
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Боевики в Сирии используют дроны для нападений, в том числе на российские базы. Так, 11 августа Центр по примирению враждующих стороны сообщил, что российский военные с авиабазы Хмеймим сбили БПЛА террористов, который был запущен с территории провинции Идлиб из зоны деэскалации. В сообщении отмечается, что беспилотник боевиков был ударным. В конце июля специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что за месяц российские военные обезвредили по меньшей мере 26 дронов, которые были начинены взрывчаткой.

Теги: Сирия , беспилотник , конфликт в Сирии
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