Порошенко предложил запретить Черноморскому флоту пребывать в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменении конституции страны, предусматривающий запрет на использование военных баз для пребывания воинских формирований в рамках международных договоров. Об этом рассказала спецпредставитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, сообщает телеканал «112.ua».

По ее словам, из конституции предлагается исключить положения, согласно которым военные базы на территории страны можно сдавать в аренду.

«Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским. Соответственно, президентом будут вноситься такие предложения», — сказала она.

Кроме того, Порошенко решил закрепить в конституции положения о европейском и евро-атлантическом развитии Украины.

В марте 2014 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашений с Украиной по Черноморскому флоту. В апреле того же года глава государства подписал этот документ, после того как он получил одобрение в парламенте. Речь шла о разрыве соглашений о параметрах раздела, статусе и условиях пребывания, а также о взаиморасчетах, связанных с разделением Черноморского флота и его пребывании на территории Украины.

После референдума в Крыму в марте 2014 года главная база Черноморского флота на полуострове перешла к России. В Киеве не признают результатов голосования и считают, что данные территории «временно оккупированы». Москва считает референдум законным и отвергает обвинения в оккупации. В 2016-м Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма нужно считать «исторически закрытым», подчеркнув, что жители полуострова сделали свой выбор.