Белый дом выпустил жетоны в честь встречи Трампа и Путина в Хельсинки

Белый дом выпустил металлические жетоны по случаю состоявшейся в июле встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Жетоны доступны для заказа на сайте официального магазина Белого дома.
Стоимость жетона составляет $100. Их фотографию опубликовал в Twitter журналист The New York Times. На сувенире изображен кафедральный собор в Хельсинки на фоне российского и американского флагов. На жетоне также выгравированы имена Трампа и Путина и время их встречи — «июль 2018». Кроме того, на сувенире присутствует надпись «встреча на высшем уровне» на русском языке и «саммит Белого дома и Кремля» на английском.
назвал встречу с американским коллегой полезной. Путин также заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Москву, и добавил, что готов нанести визит в Вашингтон в случае обеспечения «соответствующих условий для работы». В середине августа Трамп рассказал, что встречается с иностранными лидерами потому, что такие мероприятия приносят только пользу.
Как заявил в конце августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Трамп в 2018 году могут провести три встречи на полях мероприятий, которые пройдут во Франции, Аргентине и Сингапуре.