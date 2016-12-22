Песков не исключил трех встреч Путина и Трампа до конца года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп до конца 2018 года могут провести три встречи на мероприятиях во Франции, Сингапуре и Аргентине, об этом он сообщил «Известиям».

Как отмечает газета, Песков подтвердил, что Россия настроена на проведение переговоров с США на разных площадках. «Всё зависит от взаимности», — сказал он.

В числе этих площадок может оказаться празднование 100-летия завершения Первой мировой войны во Франции, которое состоится 11 ноября и куда приглашены лидеры всех стран, которые участвовали в конфликте. По словам Пескова, визит Путина во Францию на это мероприятие прорабатывается.

Кроме того, с 11 по 15 ноября в Сингапуре пройдет Восточноазиатский форум, а позже в том же месяце или начале декабря состоится саммит лидеров стран «большой двадцатки», в которую входят США и Россия.

Первые полноформатные переговоры Путина и Трампа прошли 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Стороны обсудили двухсторонние отношения и ситуацию в Сирии. Позже президент России заявил, что Трампа пригласили посетить Москву, а сам он сможет посетить Вашингтон «если будут созданы соответствующие условия для работы».