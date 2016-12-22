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Трамп меньше чем за минуту объяснил смысл встреч с мировыми лидерами
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Трамп меньше чем за минуту объяснил смысл встреч с мировыми лидерами
Политика, 18 авг, 23:57
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Трамп меньше чем за минуту объяснил смысл встреч с мировыми лидерами
Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он «попусту тратит время» на встречи с мировыми лидерами. По его словам, переговоры — обязанность президента, участвуя в них, ничего не потеряешь, но можно многое выиграть
Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press)

В видеообращении, которое длится меньше минуты, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, зачем он «попусту тратит время» на встречи с мировыми лидерами. Запись опубликована в Twitter Трампа.

«Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами, почему я вообще попусту трачу на это свое время. Дело в том, что то очень важно: если ты президент — ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести», — сказал Трамп.​

Трамп привел в пример переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным. «Переговоры с иностранными лидерами — это хорошо, а не плохо. Ничего страшного не случится, они приносят только пользу. Особенно если президент знает, что он делает», — резюмировал Трамп.

Главные американские СМИ, которые традиционно выступают на стороне политических противников Трампа — демократов, постоянно критикуют политику главы Белого дома по любому поводу. Они постоянно обвиняют его в слишком мягком отношении как к Путину, так и к Киму.

Кроме того, главные американские издания вот уже два года обвиняют Трампа в сговоре с Россией при проведении президентской кампании в 2016 года. Расследованием этих обвинений занимается команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Несмотря на то, что, по утверждению левой прессы, сговор с Россией является практически доказанным, ни Мюллер, ни комитеты по разведке сената и палаты представителей, никаких доказательств до сих пор не обнаружили.

По данным последнего опроса компании SSRS шесть из десяти американцев полагают, что президент США слишком дружелюбно относится к России. Подобное мнение высказали 57% опрошенных, однако около трети (35%) полагают, что дружественные отношения с Россией — это «правильно». В то же время 43% респондентов ответили, что Трамп слишком дружит с Северной Кореей, а 42% назвали правильными такие отношения с Пхеньяном.

При этом четыре из десяти (41%) американцев считают Россию врагом США, в то время как в 2014 году о таких настроениях говорили всего 25% опрошенных. Среди демократов врагом Россию объявили 56% (четыре года назад — 20%). В то же время 70% сторонников Трампа назвали правильными подходы президента к отношениям с Россией.

Автор: Владислав Гордеев.
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