Минобороны Украины обвинило пранкеров в провокации после гибели главы ДНР

Министерство обороны Украины обвинило российских пранкеров в попытке провокации. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Их попытка была сразу же разоблачена, и они, понятном для них языком были «отправлены в соответствующем направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полночь пранкеры попытались спросить у министра обороны Украины мнение по поводу последних событий в Донецке. При этом они имитировали «голоса известных людей».

В Минобороны заявили, что целью звонка от пранкеров является стремление переложить ответственность за события в Донецке на украинских военнослужащих.

Российскими пранкерами, позвонившими министру обороны Украины, оказались Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус).

«Мы позвонили от имени президента Порошенко главе Минобороны и потребовали, чтобы он ушел в отставку и отвел​ войска. Он согласился и пообещал не нападать», — рассказал Столяров РБК.

31 августа в Донецке в результате взрыва в кафе погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. В связи с этим глава МИД России Мария Захарова заявила, что к его гибели может быть причастен Киев. Советник Захарченко Александр Казаков также рассказал, что были задержаны подозреваемые в убийстве главы ДНР, которые «подтвердили киевский заказ». Однако глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак отверг обвинения в причастности Киева к убийству Захарченко.