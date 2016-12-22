Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко

За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им «киевском заказе»

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Задержанные по делу об убийстве главы ДНР Александра Захарченко признались в том, что заказ поступил им из Киева, организацией взрыва в Донецке занимались Силы специальных операций Украины. Об этом рассказал РБК советник убитого лидера республики Александр Казаков.

«Предварительная информация такая, точная будет в порядке следствия. Задержанные подтвердили киевский заказ, детали не имею право [сообщить]», — пояснил Казаков.

О задержании подозреваемых в убийстве Захарченко накануне вечером сообщали власти республики. И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные уже начали давать показания. «Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — утверждал он. О причастности Киева к убийство Захарченко заявлял и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. «Это очередная агрессия со стороны Украины», — отреагировал он на смерть главы республики, заявив о том, что Донецк отомстит организаторам убийства.

«Украинскую версию» убийства Александра Захарченко не исключил также и российский МИД. В заявлении по поводу гибели главы ДНР представитель ведомства Мария Захарова заявила, что у Москвы «есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим». Захарова обвинила Киев в переходе к «террористическому сценарию» в Донбассе.

Вместе с тем официальный Киев отрицает свою причастность к произошедшему. Так, руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов предположил, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России. Представитель МИД Украины Марьяна Беца также отметила, что Москва исключительно быстро отреагировала на гибель Захарченко. Она заявила, что это может быть «попыткой прикрыть марионеток, которых она [Москва] поддерживает».

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. В кафе он находился вместе с министром доходов и сборов республики Александром Тимофеевым. По словам источника РБК в правительстве республики, они планировали помянуть умершего певца Иосифа Кобзона перед отбытием Захарченко на похороны в Москву.

В результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Утром 1 сентября стало известно, что один из пострадавших, телохранитель Захарченко, скончался в больнице.