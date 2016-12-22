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Киев ответил на данные о перемещении своих войск после смерти Захарченко
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Киев ответил на данные о перемещении своих войск после смерти Захарченко
Украинский кризис, 22:47
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Киев ответил на данные о перемещении своих войск после смерти Захарченко
Все проходит в плановом режиме, заявил РБК представитель украинской Операции объединенных сил. О том, что после убийства Захарченко в Донецке зафиксировали перемещение украинских войск вдоль линии соприкосновения, говорили в ДНР
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Киеве отвергли информацию о том, что после гибели в результате теракта в Донецке главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, украинские власти начали перемещать свои войска вдоль линии соприкосновения. Об этом РБК заявил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Алексей Тригуб (структура была создана вместо сил Антитеррористической операции в Донбассе — АТО).

Ранее 31 августа о том, что в самопровозглашенной республике зафиксировали подобные перемещения в эфире телеканала «Россия-24» объявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «Мы считаем, что это цепь, которая планировалась как спецслужбами Украины, так и США», — отмечал он. Позже эту информацию подтвердил и советник покойного главы ДНР Александр Казаков.

«Никаких передвижений техники не осуществляется, все проходит в плановом режиме, все подразделения на своих позициях», — отреагировал на это в беседе с РБК Тригуб. «Ничего не происходит», — добавил он.

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Убийство главы ДНР: версии и последствия для конфликта в Донбассе
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Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Ранения при происшествии получили еще три человека, в том числе находившийся с главой ДНР министр сборов и доходов республики Александр Тимофеев. В ДНР и российском МИД случившееся квалифицировали как теракт. В убийстве Захарченко и Москва, и Донецк ранее обвинили Службу безопасности Украины (СБУ). Там, в свою очередь, свою причастность к взрыву отвергли, предположив, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России.​

Видео: РБК

В ДНР после происшествия объявили план «Перехват», а также подняли по тревоге войска.

Авторы: Мария Кокорева, Евгения Маляренко.
Теги: Александр Захарченко , Украина , ДНР , войска
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