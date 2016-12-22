В Госдуме сообщили о переносе начала церемонии прощания с Кобзоном
Общество, 31 авг, 22:43
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В Госдуме сообщили о переносе начала церемонии прощания с Кобзоном
Прощание с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном начнется 2 сентября в 08:00, а не в 10:00 из-за большого количества людей, желающих проститься с певцом. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Прощание с Кобзоном пройдет в столичном Концертном зале им. П.И. Чайковского по адресу: Триумфальная площадь, д. 4. Гражданская панихида начнется в 12:00. Певца похоронят на Востряковском кладбище в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может совершить визит на похороны Кобзона.
Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни. По словам экс-директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, певец умер из-за рака, который «начал прогрессировать». Онкологическое заболевание было диагностировано у Кобзона в 2005 году. Ему провели две операции, он также прошел курс химиотерапии.