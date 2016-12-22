Власти Москвы назвали место похорон Кобзона

Советский и российский эстрадный певец, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни.

В 2005 году у Кобзона выявили онкологическое заболевание, ему сделали не менее двух операций и провели несколько курсов химиотерапии. В 2015 году Кобзон выехал на лечение в Италию, несмотря на то, что был включен в санкционные списки ЕС из-за позиции по Донбассу и Крыму.

В конце июля 2018 года стало известно об очередной госпитализации певца, тогда его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. Кобзона 7 августа выписали из медучреждения для лечения на дому.

Наиболее известными песнями, которые исполнял Кобзон, были «День Победы», «Старый клен», «Смуглянка» и другие.