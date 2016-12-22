Песков допустил визит Путина на похороны Кобзона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность визита главы государства Владимира Путина на похороны народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона, передает корреспондент РБК.

«Не могу исключать его (Путина. — РБК) визит на похороны Кобзона», — сказал Песков.

Иосиф Кобзон умер в Москве 30 августа на 81-м году жизни. С 2005 года артист боролся с онкологическим заболеванием. В последний раз он был госпитализирован 26 июля. 7 августа его выписали из больницы для амбулаторного лечения.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью певца. Помимо главы государства родным и близким Кобзона выразили свои соболезнования вице-премьер Ольга Голодец и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Прощание с Кобзоном пройдет в воскресенье, 2 сентября. Панихида начнется в 10:00 мск в Концертном зале им. Чайковского. В тот же день певца похоронят на Востряковском кладбище в Москве.